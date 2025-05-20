Місія МВФ розпочала у Києві восьмий перегляд програми розширеного фінансування

У вівторок, 20 травня, місія Міжнародного валютного фонду розпочала обговорення з представниками української влади восьмого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Обговорення відбувається у Києві.

Місія МВФ розпочала роботу в Києві

У результаті перегляду Україна зможе отримати наступний транш від Фонду — 487 мільйонів доларів, пише 24 Канал з посиланням на медіа, серед яких ЕП.

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Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду Програми розширеного фінансування,

– заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Зокрема у понеділок, 19 травня, відбулася установча зустріч за участі команд Нацбанку, Міністерства фінансів України та МВФ у дистанційному форматі. Голова НБУ Андрій Пишний, Міністр фінансів Сергій Марченко та керівник Місії МВФ в Україні Гевін Грей обговорили як прогрес за програмою, так і порядок денний місії.

Ключовими темами для обговорення під час роботи місії будуть:

плани щодо мобілізації внутрішніх доходів;

забезпечення боргової стійкості;

продовження структурних реформ у фінансовому секторі.

Зауважте! Пріоритетним завданням НБУ залишається приборкання інфляції та можливості для подальшої валютної лібералізації.