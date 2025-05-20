Місія МВФ розпочала у Києві восьмий перегляд програми розширеного фінансування
- Місія Міжнародного валютного фонду розпочала обговорення з українською владою восьмого перегляду Програми розширеного фінансування, що може призвести до отримання Україною траншу в 487 мільйонів доларів.
- Ключові теми обговорення включають мобілізацію внутрішніх доходів, забезпечення боргової стійкості та продовження структурних реформ у фінансовому секторі.
У вівторок, 20 травня, місія Міжнародного валютного фонду розпочала обговорення з представниками української влади восьмого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Обговорення відбувається у Києві.
Місія МВФ розпочала роботу в Києві
У результаті перегляду Україна зможе отримати наступний транш від Фонду — 487 мільйонів доларів, пише 24 Канал з посиланням на медіа, серед яких ЕП.
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Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду Програми розширеного фінансування,
– заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.
Зокрема у понеділок, 19 травня, відбулася установча зустріч за участі команд Нацбанку, Міністерства фінансів України та МВФ у дистанційному форматі. Голова НБУ Андрій Пишний, Міністр фінансів Сергій Марченко та керівник Місії МВФ в Україні Гевін Грей обговорили як прогрес за програмою, так і порядок денний місії.
Ключовими темами для обговорення під час роботи місії будуть:
- плани щодо мобілізації внутрішніх доходів;
- забезпечення боргової стійкості;
- продовження структурних реформ у фінансовому секторі.
Зауважте! Пріоритетним завданням НБУ залишається приборкання інфляції та можливості для подальшої валютної лібералізації.
Що відомо про пакет допомоги від МВФ?
У 2025 році Україна може отримати 2,7 мільярда доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів. У разі позитивного висновку місії Рада директорів МВФ ухвалить рішення про черговий транш у червні.