Торгова війна зі США: Європа "готова відповісти", але спочатку пропонує переговори

Анонсовані Дональдом Трампом у середу, 2 квітня, універсальні тарифи є серйозним ударом по бізнесу та споживачам у всьому світі. У Європейському Союзі вже відреагували на політику США.

Європа готова відповісти, однак спершу пропонує переговори. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає 24 Канал.

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Ляєн пропонує переговори

Американська адміністрація запровадила мито у 10% на імпорт з усіх країн світу, а також індивідуальні тарифи для низки держав, які нібито мають найбільш несправедливі торгівельні відносини зі США.

Таким чином Євросоюз має сплачувати 20% мит уже з 9 квітня.

Ми завжди будемо захищати наші інтереси та цінності. Ми також готові до взаємодії. І перейти від конфронтації до переговорів,

– написала глава Єврокомісії.

Вона вважає, що від подібних тарифів Трампа сильно постраждає глобальна економіка, а наслідки будуть "жахливими" для особливо вразливих країн. "Мільйони громадян зіштовхнуться з вищими цінами на продукти, ліки коштуватимуть більше, інфляція зросте", – додала Ляєн.

"Велика економічна помилка"

Президент Європейської ради Антоніу Кошта в інтерв'ю Euronews попередив, що торгова війна між ЄС та США "торкнеться всіх". На його думку, Європа повинна "твердо, але розумно" відреагувати на взаємні тарифи Трампа.

Це справді велика економічна помилка для США, а також для Європи та всього світу,

– сказав політик.

Нагадаємо, раніше американський президент запровадив мита в розмірі 25% на імпорт усіх європейських авто. У відповідь на це глава Єврокомісії зазначила, що ЄС продовжить шукати узгоджені рішення, водночас захищаючи свої економічні інтереси.