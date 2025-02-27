Трамп назвав дату, коли введе мита на товари з Китаю, Мексики та Канади

Президент США Дональд Трамп повідомив, що з 4 березня запроваджує 25-відсоткові мита на імпорт із Канади та Мексики, які раніше були відкладені. Крім того, будуть введені додаткові 10-відсоткові мита на товари з Китаю.

Мита введуть на початку березня

У такий спосіб адміністрація Трампа прагне посилити контроль над імпортом товарів і обмежити контрабанду наркотиків, передає 24 Канал з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.

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За словами Трампа, через кордон із Мексикою та Канадою до США продовжують надходити наркотики у великих обсягах, що він назвав неприйнятним.

Ми не можемо допустити, щоб це зло й далі шкодило США. Тому, доки ситуація не зміниться або не буде серйозно обмежена, запропоновані мита, які повинні набути чинності 4 березня, дійсно набудуть чинності, як і планувалося. Китай також буде обкладений додатковими 10-відсотковими митами цього дня,

– зазначив Трамп.

Трамп про мита для Мексики, Канади та Китаю / Скриншот з Truth Social

Мита на товари з Мексики, Канади та Китаю

2 лютого президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25-відсоткових мит на імпорт товарів із Канади та Мексики, а також 10-відсоткових мит на імпорт із Китаю.

Трамп пояснив, що ці заходи спрямовані на те, щоб "змусити Мексику, Канаду та Китай виконати свої обіцянки" щодо зупинення нелегальної імміграції та блокування потоку отруйного фентанілу та інших наркотиків до США.

Важливо! Пізніше запровадження мит було відкладене, а нині стала відома остаточна дата, коли нововведення стане чинним.