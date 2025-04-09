Україна може скасувати мита на товари з США – заступник міністра економіки
- Україна готова обнулити мита на американську продукцію, імпортовану на 3-4 мільярди доларів.
- Заступник міністра економіки Тарас Качка зазначив, що Україна ініціюватиме скасування тарифів, але не планує ескалацію з США.
Україна готова обнулити мита на американську продукцію. Це уряд країни планує зробити за першої ж нагоди.
Україна може скасувати тарифи на американські товари
Тобто Київ буде ініціювати скасування тарифів, пише 24 Канал з посиланням на заступника міністра економіки й торгового представника України Тараса Качки.
Читайте також Трамп готується ввести великі мита на імпорт ліків: яка причина
Він пояснив, що Київ імпортує із США продукції на 3-4 мільярди доларів. І на цю продукцію Україна має низькі мита або не має їх узагалі.
Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути,
– сказав Тарас Качка.
Зокрема заступник міністр економіки зазначив, що не впевнений, що Україні слід відповідати на нові мита Дональда Трампа. Причиною тому є "делікатний діалог із США за іншими треками".
Важливо! Качка наголосив, що наш інтерес – скасувати мита, а не робити певну ескалацію.