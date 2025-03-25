Все пішло не за планом: тарифні війни Трампа можуть забрати в США головне

Президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпорт з кількох країн, зокрема Мексики, Канади, Китаю тощо. З'явилася інформація, що вони будуть посилені уже з 2 квітня.

Втім, те, що мало б стати економічним злетом Америки, веде до її краху. Таку думку 24 Каналу висловив доктор економічних наук, голова Adventure Group Андрій Длігач.

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За словами Длігача, Трамп просто звик постійно грати, за цими діями не стоїть жодної тактики й стратегічних цілей.

Те, що робить Трамп – це намагання отримати короткі, швидкі перемоги, не стільки ввівши тарифи, а змушуючи інші країни погоджуватись на його умови. Але це не спрацьовує, він підіймає ставки, натомість інші країни вже готові до таких дій Трампа і підіймають ставки у відповідь,

– зауважив економіст.

Наслідки для США

Зрештою виявилося, що Сполучені Штати Америки досить серйозно залежать економічно від інших країн. Трамп замість перемог отримав ускладнення, розгортання офіційних процесів, незадоволення цілих регіонів, в яких відчувається брак електроенергії, наприклад.

Нагадаємо, що після введення мит Канадою у відповідь на мита Трампа, ціни на електроенергію в штатах Міннесота, Мічиган та Нью-Йорк підстрибнули на 25%.

До того ж в США досить високі і власні борги, що призводить до нових запозичень в ФРС для заміщення дефіциту державного бюджету.

Економіст пояснив, що направду США ввозять більше продукції країн-сусідів, ніж експортують власної на їхні ринки. Але стратегія з митами є неефективною для економіки США.

Адже, наприклад, для того, щоб виготовити в США один автомобіль, потрібно багато операцій з перетину кордонів для різних автозапчастин та процесів, які зрештою, знову ж повернуться до США, а це своєю чергою здорожчить виготовлення автомобіля для самих американських виробників.

І замість того, щоб отримати економічне зростання, буде лише здорожчання продукції. А замість нових робочих місць розгортатимуться інфляційні процеси. Замість того, щоб повернути виробництво у Сполучені Штати Америки, це налаштовує компанії навпаки – виводити виробництво за межі США,

– пояснив Длігач.

Трамп, розуміючи, що все менше і менше світові ринки залежать від США, від долара, розуміючи, що далі буде складніше диктувати умови світові, намагається зараз у коротке вікно можливостей виторгувати максимум. Однак зі всього помітно, що зусилля провалюються.

Для кого Трамп зробив гірше

Ведення тарифів перш за все б’є по найбідніших верствах, тих, хто залежить від купівлі дешевих мексиканських, вʼєтнамських чи китайських товарів. Великі корпорації також в програші, адже втрачають ринки і отримують підвищення собівартості виробництва.

Все це не має нічого спільного зі збалансованою, вдумливою економічною політикою. Це політика спрямована на руйнацію інституцій, встановлення замість демократії цифрової автократії. Я переконаний, що Трамп сам не повністю розуміє, яка ж гра розгортається,

– додав економічний експерт.

Однак, Трамп – не єдина сила, яка ухвалює рішення в США, він перебуває під тиском технологічних гігантів, традиційного американського бізнесу, під впливом власних союзників та друзів, кожен з яких розтягує рішення адміністрації в різні боки.