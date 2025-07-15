Бурбон і літаки Boeing опинилися у списку мит ЄС для США

Після погроз Трампа запровадити 30% мита, Євросоюз вдарив у відповідь. Тарифи можуть накласти, зокрема, на літаки Boeing, бурбон, автомобілі та медичні вироби.

Тарифи від ЄС

Європейська комісія націлюється на імпорт з США на суму 84 мільярди доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити 30% тариф на імпорт з ЄС з 1 серпня, рівень якого європейські чиновники вважають неприйнятним. Тому у відповідь підготували список американських товарів, на які можуть накласти тариф.

Перелік, надісланий країнам-членам ЄС, був складений до рішення Трампа про посилення тиску на ЄС і є відповіддю на мита США на автомобілі та автозапчастини, а також на 10-відсоткове базове мито.

У список, окрім літаків Boeing, бурбону та автомобілів, входять також:

хімічні речовини;

медичні вироби;

електротехнічне та прецизійне обладнання;

сільськогосподарська продукція;

продукти харчування – широкий асортимент фруктів і овочів;

вино, пиво та спиртні напої.

Загальна сума сягає 6,35 мільярдів євро. Міністри країн висловили безпрецедентну рішучість захистити європейські підприємства за допомогою європейських контрзаходів, якщо переговори з Вашингтоном не приведуть до угоди.

Яка позиція країн щодо мит Трампа?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що якщо президент США Дональд Трамп запровадить 30-відсоткові тарифи, це стане "нищівним ударом" по економіці Німеччини. У такому випадку уряд буде змушений відкласти частину своїх економічних заходів.

Франція висловила "дуже рішуче несхвалення" оголошення про 30% тарифи, заявив президент Еммануель Макрон, додавши, що Брюссель повинен вжити контрзаходів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що ЄС повинен використати свою колективну силу єдиного ринку для досягнення "справедливої угоди".

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні сказала, що вона все ще довіряє "добрій волі всіх гравців" для досягнення угоди. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розповів, що у разі провалу торгових перемовин зі США і початку дії тарифів Трампа у розмірі 30% ЄС застосує тарифи до американського імпорту на суму від 21 мільярда євро.

Натомість Угорщина, як і очікувалося, розкритикувала Європейську комісію за те, що вона ще не досягла угоди.