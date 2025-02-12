Рішення Трампа щодо мит на алюміній і сталь: як на нього реагують найбільші експортери США

Бразилія не вступатиме в торгівельну війну з США після впровадження Трампом мита у розмірі 25% на імпорт сталі та алюмінію. Зокрема один з міністрів країни зробив заяву щодо цієї ситуації.

Реакція Бразилії на мита Трампа

Він зазначив, що уряд не планує подібних дій, передає 24 канал з посиланням на CNN.

Уряд узагалі не обговорював це питання,

– сказав на пресконференції міністр інституціональних відносин Бразилії Александре Паділья.

Він додав, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва "завжди дуже чітко говорив, що торгова війна не приносить користі нікому". Також Паділья повідомив, що Бразилія виступає за зміцнення торгівлі зі своїми партнерами, а не за участь у будь-якій торгівельній війні.

Важливо! Ба більше, дані Міністерства торгівлі США свідчать, що Бразилія є другим за величиною експортером сталі в США після Канади.

Реакція Канади

Видання пише, що реакція прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо щодо рішення президента США була зовсім іншою. Так Трюдо назвав тарифи абсолютно невиправданими.

Ми є найближчим союзником США, наші економіки інтегровані,

– заявив Джастін Трюдо.

Водночас він нагадав, що Канада робить Північну Америку більш конкурентоспроможною. Крім того, канадська сталь і алюміній використовуються в низці ключових американських галузей:

оборона;

суднобудування;

виробництво;

енергетика;

автомобілебудування.

Зверніть увагу! До того він розповів, що працюватиме з адміністрацією Трампа, аби "підкреслити негативні наслідки" для громадян обох країн. Проте попередив, що якщо ситуація дійде до удару у відповідь, то відповідь Канади буде "твердою і чіткою".