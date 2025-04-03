Сядьте спокійно, – міністр фінансів США пригрозив країнам, які відповідатимуть на мита Трампа

Напередодні Дональд Трамп запровадив мита для всіх країн на імпорт до США. В американському Мінфіні пригрозили тим, хто вдасться до дзеркальних дій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Скота Бессента FoxNews.

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Бессент пригрозив тим, хто відповість на мита Трампа

Міністр фінансів пригрозив, якщо якась країна запровадить мита проти США у відповідь, то це "означатиме ескалацію".

Моя порада кожній країні зараз – не відповідайте. Сядьте спокійно, прийміть це, подивіться, що з цього вийде. Тому що якщо ви відповісте, буде ескалація. Якщо ви не помститеся, це буде найвищою точкою,

– заявив Бессент.

Цікаво, що у списку країн, на які поширюються оголошені Трампом тарифи, є Україна, однак, немає Росії та Білорусі. Також відсутні Мексика й Канада.

Бессент заявив, що США не торгують з Росією та Білоруссю, адже вони перебувають під санкціями.

До речі, Білий дім оголосив, що 10% базове мито набуде чинності в суботу, а індивідуальні, взаємні тарифи – 9 квітня.

"Ці тарифи залишатимуться чинними доти, доки президент Трамп не визначить, що загроза, яку становить дефіцит торгівельного балансу та відповідні невзаємні заходи, буде задоволена, вирішена або пом'якшена", – йдеться у пресрелізі адміністрації Трампа.

Міністр фінансів заявив, що мета тарифів – створити основу для довгострокового економічного зростання.