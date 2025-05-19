Мита Трампа можуть сповільнити ріст економіки ЄС

Торік прогноз зростання ВВП у Європі був оптимістичнішим, ніж зараз. Причина змін – загрози від змін у торговельній політиці США.

Чому прогнози щодо ВВП погіршилися

Зростання ВВП у 2025 році становитиме 1,1% для всього Євросоюзу та 0,9% для єврозони, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу відомства.

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Причиною такого зниження стали загрози від змін у торговельній політиці США, зокрема зростання мит та посилення невизначеності щодо їхньої майбутньої конфігурації. У листопаді торік прогноз був оптимістичнішим – 1,5% для ЄС і 1,3% для єврозони.

Попри це, у 2026 році очікується відновлення зростання до 1,5% для ЄС та 1,4% для єврозони – завдяки вищому споживанню і відновленню інвестицій. Єврокомісія також прогнозує швидшу дезінфляцію, ніж очікувалося раніше. Після 2,4% торік інфляція в єврозоні може досягти цілі вже до середини 2025-го. У 2026 році вона становитиме в середньому 1,7%, а по всьому ЄС – 1,9%.

Глобальне зростання ВВП за межами ЄС прогнозується на рівні 3,2% як у 2025, так і в 2026 роках, порівняно з 3,6% прогнозом восени 2024 року. Цей перегляд у бік зниження значною мірою відображає послаблені прогнози як для США, так і для Китаю.

Також очікується, що цього року експорт ЄС зросте лише на 0,7%. У 2026 році зростання експорту має збільшитися до 2,1%.

Які прогнози щодо ВВП України

Європейський банк реконструкції та розвитку переглянув свій прогноз щодо зростання ВВП України у 2025 році. Його знизили з 3,5% до 3,3%.

У ЄБРР пояснили, що корекція прогнозу для української економіки пов’язана з впливом війни та глобальних торгівельних обмежень, які посилюють невизначеність і стримують економічне зростання.

ЄБРР зазначає, що стабільне зовнішнє фінансування – зокрема в межах програми Ukraine Facility від ЄС та кошти G7 з прибутків заморожених російських активів (ERA) – дозволить у 2025 році повністю покрити фіскальні й зовнішні потреби України, що сприятиме збереженню макроекономічної стабільності.