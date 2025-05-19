Почему прогнозы по ВВП ухудшились

Рост ВВП в 2025 году составит 1,1% для всего Евросоюза и 0,9% для еврозоны, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Причиной такого снижения стали угрозы от изменений в торговой политике США, в частности рост пошлин и усиление неопределенности относительно их будущей конфигурации. В ноябре прошлого года прогноз был более оптимистичным – 1,5% для ЕС и 1,3% для еврозоны.

Несмотря на это, в 2026 году ожидается восстановление роста до 1,5% для ЕС и 1,4% для еврозоны – благодаря высокому потреблению и восстановлению инвестиций. Еврокомиссия также прогнозирует более быструю дезинфляцию, чем ожидалось ранее. После 2,4% в прошлом году инфляция в еврозоне может достичь цели уже к середине 2025-го. В 2026 году она составит в среднем 1,7%, а по всему ЕС – 1,9%.

Глобальный рост ВВП за пределами ЕС прогнозируется на уровне 3,2% как в 2025, так и в 2026 годах, по сравнению с 3,6% прогнозом осенью 2024 года. Этот пересмотр в сторону снижения в значительной степени отражает ослабленные прогнозы как для США, так и для Китая.

Также ожидается, что в этом году экспорт ЕС вырастет лишь на 0,7%. В 2026 году рост экспорта должен увеличиться до 2,1%.

Какие прогнозы по ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел свой прогноз по роста ВВП Украины в 2025 году. Его снизили с 3,5% до 3,3%.

В ЕБРР объяснили, что коррекция прогноза для украинской экономики связана с влиянием войны и глобальных торговых ограничений, которые усиливают неопределенность и сдерживают экономический рост.

ЕБРР отмечает, что стабильное внешнее финансирование – в частности в рамках программы Ukraine Facility от ЕС и средства G7 с доходов замороженных российских активов (ERA) – позволит в 2025 году полностью покрыть фискальные и внешние потребности Украины, что будет способствовать сохранению макроэкономической стабильности.