У США пояснили, чому не вводили мита для Росії та Білорусі
- США не запровадили мита на російські та білоруські товари через діючі санкції, які зводять торгівлю з цими країнами до мінімуму.
- У 2024 році експорт американських товарів до Росії склав 526,1 мільйона доларів, а імпорт із Росії – 3 мільярди доларів, що свідчить про значне зменшення обсягів торгівлі.
Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, чому США не запровадили мита на російські та білоруські товари. За його словами, усе пов'язано з санкціями.
Чому мита Трампа не ввели для Росії
Торгівля з цими країнами фактично зведена до мінімуму через діючі санкції, передає 24 Канал з посиланням на Fox News.
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З Росією і Білоруссю ми не торгуємо. Вони під санкціями,
– заявив Скотт Бессент.
У 2024 році США все ж мали певний обсяг торгівлі з Росією. За офіційними даними, загальний обсяг склав близько 3,5 мільярда доларів.
Зокрема, експорт американських товарів до Росії у 2024 році становив 526,1 мільйона доларів – на 12,3% менше, ніж у 2023-му. Імпорт із Росії сягнув 3 мільярди доларів, що на 34,2% менше, ніж позаминулого року.
Трамп обіцяє "золотий вік" Америки
Президент США Дональд Трамп заявив, що повертає країну до "золотого віку" та оголосив про запровадження 10% мита на весь імпорт із-за кордону.
Крім того, США планують запровадити додаткові мита для близько 60 країн, які, за оцінкою його адміністрації, мають "несправедливі торгівельні відносини" з Вашингтоном.
Зауважте! Втім, ринки відреагували різко негативно: фондовий ринок США зазнав серйозного удару – втрати перевищили 2 трильйони доларів.