У США пояснили, чому не вводили мита для Росії та Білорусі

Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, чому США не запровадили мита на російські та білоруські товари. За його словами, усе пов'язано з санкціями.

Чому мита Трампа не ввели для Росії

Торгівля з цими країнами фактично зведена до мінімуму через діючі санкції, передає 24 Канал з посиланням на Fox News.

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З Росією і Білоруссю ми не торгуємо. Вони під санкціями,

– заявив Скотт Бессент.

У 2024 році США все ж мали певний обсяг торгівлі з Росією. За офіційними даними, загальний обсяг склав близько 3,5 мільярда доларів.

Зокрема, експорт американських товарів до Росії у 2024 році становив 526,1 мільйона доларів – на 12,3% менше, ніж у 2023-му. Імпорт із Росії сягнув 3 мільярди доларів, що на 34,2% менше, ніж позаминулого року.

Трамп обіцяє "золотий вік" Америки

Президент США Дональд Трамп заявив, що повертає країну до "золотого віку" та оголосив про запровадження 10% мита на весь імпорт із-за кордону.

Крім того, США планують запровадити додаткові мита для близько 60 країн, які, за оцінкою його адміністрації, мають "несправедливі торгівельні відносини" з Вашингтоном.

Зауважте! Втім, ринки відреагували різко негативно: фондовий ринок США зазнав серйозного удару – втрати перевищили 2 трильйони доларів.