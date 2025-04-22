Як мита Трампа вплинули на ринок ЄС: такого не очікував ніхто

Мита Трампа позитивно вплинули на ринок ЄС. Відбувається укладення нових угод між європейськими країнами про вільну торгівлю.

Як торгівельна війна Трампа вплинула на ЄС

Бельгія, Франція та Австрія раніше займали протекціоністську позицію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Зараз же вказані країни сприймають торгівельні угоди як геополітичну необхідність. Водночас Брюссель вказує на те, що зарубіжні партнери також виявляють величезну зацікавленість у співпраці.

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Наприклад, протягом останніх декількох місяців Брюссель завершував багаторічні переговори з південноамериканським торговельно-економічним союзом Меркосур. Також відбувалися перемовини з Мексикою і Швейцарією. Зараз тривають переговори з Малайзією, Індією та ОАЕ.



Який зараз стан перемовин ЄС з третіми країнами / Фото Politico

Зверніть увагу! Зараз ЄС остерігається напливу китайських товарів, що може виникнути після мит Трампа. СОТ прогнозує скорочення світової торгівлі на 0,2% у 2025. Однак падіння може бути і більшим – 1,5%, якщо Трамп поверне дзеркальні мита.