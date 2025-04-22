Як мита Трампа вплинули на ринок ЄС: такого не очікував ніхто
- Мита Трампа сприяли укладенню нових угод про вільну торгівлю між європейськими країнами.
- ЄС активно веде переговори з різними країнами, включаючи Мексику, Швейцарію, Малайзію, Індію та ОАЕ.
Мита Трампа позитивно вплинули на ринок ЄС. Відбувається укладення нових угод між європейськими країнами про вільну торгівлю.
Як торгівельна війна Трампа вплинула на ЄС
Бельгія, Франція та Австрія раніше займали протекціоністську позицію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
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Зараз же вказані країни сприймають торгівельні угоди як геополітичну необхідність. Водночас Брюссель вказує на те, що зарубіжні партнери також виявляють величезну зацікавленість у співпраці.
Країни шикуються в чергу, щоб працювати з нами
Наприклад, протягом останніх декількох місяців Брюссель завершував багаторічні переговори з південноамериканським торговельно-економічним союзом Меркосур. Також відбувалися перемовини з Мексикою і Швейцарією. Зараз тривають переговори з Малайзією, Індією та ОАЕ.
Який зараз стан перемовин ЄС з третіми країнами / Фото Politico
Зверніть увагу! Зараз ЄС остерігається напливу китайських товарів, що може виникнути після мит Трампа. СОТ прогнозує скорочення світової торгівлі на 0,2% у 2025. Однак падіння може бути і більшим – 1,5%, якщо Трамп поверне дзеркальні мита.