Захист бізнесу, працівників і споживачів: ЄС готує відповідь на автомобільні мита США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трампа оголосив про введення мит у розмірі 25% на імпорт усіх авто. Водночас Євросоюз має намір вжити заходів у відповідь.

Європа готує відповідь на мита США

Це робиться для захисту Європейського Союзу, пише 24 Канал з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

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Я глибоко шкодую через рішення США запровадити мита на європейський автомобільний експорт,

– йдеться у заяві очільниці Єврокомісії.

Згідно з її слів, автомобільна промисловість є рушієм інновацій, конкурентоспроможності та високоякісних робочих місць, завдяки глибоко інтегрованим ланцюгам постачання по обидва боки Атлантики. Також Урсула фон дер Ляєн зазначила, що мита – це податки, що є поганими для бізнесу і ще гіршими для споживачів як у США, так і в Європейському Союзі.

Ми тепер оцінюватимемо це оголошення разом з іншими заходами, які США розглядають у найближчі дні,

– заявила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що ЄС продовжить шукати узгоджені рішення, водночас захищаючи свої економічні інтереси.

Зауважте! Євросоюз планує спільно захищати своїх працівників, бізнес і споживачів по всьому Альянсу.