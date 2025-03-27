Захист бізнесу, працівників і споживачів: ЄС готує відповідь на автомобільні мита США
- Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит у розмірі 25% на імпорт усіх авто.
- Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила жаль з приводу цього рішення, наголошуючи на важливості автомобільної промисловості.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трампа оголосив про введення мит у розмірі 25% на імпорт усіх авто. Водночас Євросоюз має намір вжити заходів у відповідь.
Європа готує відповідь на мита США
Це робиться для захисту Європейського Союзу, пише 24 Канал з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Читайте також Припинення безмитної торгівлі з ЄС може серйозно вдарити по економіці України
Я глибоко шкодую через рішення США запровадити мита на європейський автомобільний експорт,
– йдеться у заяві очільниці Єврокомісії.
Згідно з її слів, автомобільна промисловість є рушієм інновацій, конкурентоспроможності та високоякісних робочих місць, завдяки глибоко інтегрованим ланцюгам постачання по обидва боки Атлантики. Також Урсула фон дер Ляєн зазначила, що мита – це податки, що є поганими для бізнесу і ще гіршими для споживачів як у США, так і в Європейському Союзі.
Ми тепер оцінюватимемо це оголошення разом з іншими заходами, які США розглядають у найближчі дні,
– заявила президентка Єврокомісії.
Вона додала, що ЄС продовжить шукати узгоджені рішення, водночас захищаючи свої економічні інтереси.
Зауважте! Євросоюз планує спільно захищати своїх працівників, бізнес і споживачів по всьому Альянсу.