США і Велика Британія підписали угоду щодо зниження мит: які тарифи не знизили

Трамп знизив деякі мита для Британії, що допоможе країні вийти з-під впливу тарифів. США також запровадять аналогічну систему для сталі та алюмінію, проте пізніше.

Які мита знизили для Британії

Дональд Трамп усунув деякі торговельні бар'єри між Великою Британією та США, але не скасував мита на імпорт сталі, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Цей крок дозволить ввести в дію частини договору, узгодженого між двома країнами минулого місяця, і знизити тарифи на британські автомобілі, що поставляються до США. Як сподівається уряд Великої Британії, це захистить британський бізнес від впливу тарифів, запроваджених Трампом.

Але угода передбачає 10%-ве мито на більшість британських товарів, включаючи автомобілі, і не передбачає очікуваного скасування мит на імпорт сталі,

– зазначає BBC.

Мита на імпорт сталі

В указі, підписаному Трампом, США заявили, що дозволять ввезення до США до 100 000 автомобілів за тарифом 10% замість 25% імпортного мита, запровадженого на весь імпорт автомобілів на початку цього рок.

США також запровадять аналогічну систему для сталі та алюмінію, але не уточнюється, якою саме вона буде. Трамп пообіцяв надати цю інформацію незабаром.

Наразі податок США на імпорт сталі та алюмінію до Великої Британії наразі становить 25%. Цього місяця Трамп оголосив про подвоєння тарифів на сталь до 50%, але податок може зрости, якщо Великобританія не зможе досягти домовленості до 9 липня, зазначає BBC.