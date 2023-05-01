130% на імпорт: Туреччина запровадила мито на зернові України

З 1 травня Туреччина запровадила 130% на імпортне мито зернових культур з України. Проте Мінагро пояснило, що діятиме мито лише на частину продукції.

Що сталося

З 1 травня Туреччина запроваджує мито на імпорт українських пшениці, ячменю, жита, овес, сорго та кукурудзи. Ставка становитиме 130% замість 0%, як було раніше.

Читайте також ЄС продовжив вільну торгівлю з Україною, держави відновлять імпорт нашої агропродукції

Таке рішення пов'язане з захистом вітчизняних виробників перед початком нового сезону.

Зверніть увагу! За I квартал 2023 року Туреччина була найбільшим експортером української пшениці, якої було поставлено на 168,8 мільйона доларів, або 17,7% від усього її експорту, зокрема в березні на 70,9 мільйона доларів, або 20,5%, за даними Держмитслужби.

Більшості зерна мито не стосується

Міністерство аграрної політики та продовольства України пояснило, що мито не стосуватиметься зерна, яке Україна ввозить в Туреччину для третіх країн.

Тобто в Туреччині діє два режими мита:

Перший для продукції, яку імпортує безпосередньо Туреччина . Саме для такої її Уряд оголошував тимчасову пільгову ставку 0%, яка з 1 травня знову стала 130% через завершення терміну дії.

. Саме для такої її Уряд оголошував тимчасову пільгову ставку 0%, яка з 1 травня знову стала 130% через завершення терміну дії. Другий для продукції, що піде на продаж іншим країнам або переробку. В цьому випадку мито не сплачується.

Здебільшого Україна постачає зерно в Туреччину за другим режимом мита. За першим до країни йде близько 5% від усього експорту до цієї країни.

ЄС заборонив імпорт ще одного українського продукту