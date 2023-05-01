130% на імпорт: Туреччина запровадила мито на зернові України

1 травня 2023, 12:42
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

З 1 травня Туреччина запровадила 130% на імпортне мито зернових культур з України. Проте Мінагро пояснило, що діятиме мито лише на частину продукції.

Що сталося

З 1 травня Туреччина запроваджує мито на імпорт українських пшениці, ячменю, жита, овес, сорго та кукурудзи. Ставка становитиме 130% замість 0%, як було раніше.

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Таке рішення пов'язане з захистом вітчизняних виробників перед початком нового сезону.

Більшості зерна мито не стосується

Міністерство аграрної політики та продовольства України пояснило, що мито не стосуватиметься зерна, яке Україна ввозить в Туреччину для третіх країн.

Тобто в Туреччині діє два режими мита:

  • Перший для продукції, яку імпортує безпосередньо Туреччина. Саме для такої її Уряд оголошував тимчасову пільгову ставку 0%, яка з 1 травня знову стала 130% через завершення терміну дії. 
  • Другий для продукції, що піде на продаж іншим країнам або переробку. В цьому випадку мито не сплачується.

Здебільшого Україна постачає зерно в Туреччину за другим режимом мита. За першим до країни йде близько 5% від усього експорту до цієї країни.

ЄС заборонив імпорт ще одного українського продукту

  • Єврокомісія затвердила заборону на імпорт соняшникової олії з України. Однак транзит продукту через території ЄС дозволений.
  • Європейська комісія запропонувала надати 100 мільйонів євро фінансової допомоги для фермерів. З цієї суми майже 40 мільйонів будуть виділені польським фермерам.
  • Крім того, фермери в Польщі можуть отримати додаткові 80 мільйонів євро з державного бюджету.
Автор: Тетяна Стельмах