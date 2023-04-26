Європейська комісія запропонувала надати 100 мільйонів євро фінансової допомоги для фермерів. З цієї суми майже 40 мільйонів будуть виділені польським фермерам.
До теми Україна помітно наростила експорт агропродовольчої продукції
Крім того, фермери в Польщі можуть отримати додаткові 80 мільйонів євро з державного бюджету.
Ми не відмовимося від наших дій на цьому етапі, які ми вжили, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантуватимуть, що польський фермер буде в безпеці, коли йдеться про питання, пов’язані з торгівлею, надходженням товарів з України до Польщі,
– заявив міністр сільського господарства Роберт Телус.
Попередні обмеження
Раніше Єврокомісія заборонила імпорт деяких продуктів з України, зокрема:
- Пшениці;
- Кукурудзи;
- Насіння ріпаку;
- Соняшнику.
Новий перелік заборонених продуктів
Польща також розглядає заборону на імпорт деяких продуктів з України, включаючи:
- Борошно;
- Мед;
- Цукор;
- Заморожені фрукти;
- Яйця;
- М'ясо (особливо куряче);
- Молочні продукти;
- Яблучний сік та концентрат.
Причини
Зниження попиту відбулось через дешеву українську продукцію, на відміну від товарів країн-сусідів. Україна доставляє зернові транзитом через сусідів через обмеження на експорт морем, що пов'язане з війною, розпочатою Росією.
Що відомо про заборону на українські продукти
- Все почалося з протестів фермерів у Польщі, які переконали свою владу ввести заборону на ввезення зерна та інших продуктів з України. Хоча згодом заборону на транзит скасували.
- Одразу після цього й Угорщина ввела заборону імпорту зернових та олійних культур з Україн, а потім і Словаччина заборонила продаж і перероблення українського зерна.
- Основною причиною для цього став той факт, що українське зерно – дешевше. Воно витісняло з ринку агропродукцію польських, угорських та словацьких фермерів.
Авторка: Єлизавета Литвиненко