Європейська комісія запропонувала надати 100 мільйонів євро фінансової допомоги для фермерів. З цієї суми майже 40 мільйонів будуть виділені польським фермерам.

До теми Україна помітно наростила експорт агропродовольчої продукції

Крім того, фермери в Польщі можуть отримати додаткові 80 мільйонів євро з державного бюджету.

Ми не відмовимося від наших дій на цьому етапі, які ми вжили, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантуватимуть, що польський фермер буде в безпеці, коли йдеться про питання, пов’язані з торгівлею, надходженням товарів з України до Польщі,

– заявив міністр сільського господарства Роберт Телус.

Попередні обмеження

Раніше Єврокомісія заборонила імпорт деяких продуктів з України, зокрема:

Пшениці;

Кукурудзи;

Насіння ріпаку;

Соняшнику.

Новий перелік заборонених продуктів

Польща також розглядає заборону на імпорт деяких продуктів з України, включаючи:

Борошно;

Мед;

Цукор;

Заморожені фрукти;

Яйця;

М'ясо (особливо куряче);

Молочні продукти;

Яблучний сік та концентрат.

Причини

Зниження попиту відбулось через дешеву українську продукцію, на відміну від товарів країн-сусідів. Україна доставляє зернові транзитом через сусідів через обмеження на експорт морем, що пов'язане з війною, розпочатою Росією.

Що відомо про заборону на українські продукти

Все почалося з протестів фермерів у Польщі, які переконали свою владу ввести заборону на ввезення зерна та інших продуктів з України. Хоча згодом заборону на транзит скасували.

Одразу після цього й Угорщина ввела заборону імпорту зернових та олійних культур з Україн, а потім і Словаччина заборонила продаж і перероблення українського зерна.

Основною причиною для цього став той факт, що українське зерно – дешевше. Воно витісняло з ринку агропродукцію польських, угорських та словацьких фермерів.

Авторка: Єлизавета Литвиненко