Експорт агропродукції зріс

За січень – березень 2022 року проти аналогічного періоду цьогоріч експорт агропродовольчої продукції становив 6745 мільйонів доларів, що 5% перевищує показники минулого року. Академік НААН Микола Пугачов зауважив, що продукти сільського господарства і харчової промисловості беззаперечно домінують у товарній структурі загального експорту України, займаючи в ньому зараз 65%, передає 24 Канал.

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Регіональна структура вітчизняного експорту в нинішньому році продовжує фокусуватись переважно на поставках до:

Європейського Союзу – 3671 мільйон доларів,

країн Азії – 2449 мільйона доларів,

Африки – 345 мільйонів доларів,

СНД – 155 мільйонів доларів.

Микола Пугачов Заступник директора Інституту аграрної економіки, академік НААН У підсумку ці чотири географічні регіони закуповують 98 % аграрної продукції українського виробництва, поінформував експерт.

Що Україна експортує

Основними групами агропродовольчого експорту України в I кварталі 2023 року, як і раніше, виступають:

зернові культури – 3 168 мільйонів доларів,

олії та жири – 1 465 мільйонів доларів,

насіння і плоди олійних – 826 мільйонів доларів,

залишки переробної промисловості – 361 мільйон доларів,

м’ясо і субпродукти – 202 мільйонів доларів.

Зверніть увагу. що на вище згадані види агропродукції спільно припадає майже 90% вартості зарубіжних поставок вітчизняної агропродукції.

Актуальна динаміка зовнішніх продажів на даний час підтверджує попередні прогнози науковців Інституту аграрної економіки, згідно з якими при збереженні відносної стабільності умов зовнішньої торгівлі експорт Україною продовольства повинен зберегтись на рівні календарного 2022 року, знаходячись в межах 23 – 25 мільярдів доларів,

– зазначив Микола Пугачов.

Найбільші імпортери української продукції

Першу позицію у рейтингу основних імпортерів поки що повернув собі Китай, імпортувавши українського продовольства на суму 986 мільйонів доларів.

Інші імпортери

Румунія – 828 мільйонів доларів,

Туреччина – 759 мільйонів доларів,

Польща – 666 мільйонів доларів,

Нідерланди – 381 мільйон доларів,

Іспанія – 379 мільйонів доларів,

Угорщина – 268 мільйонів доларів,

Італія – 256 мільйонів доларів,

Німеччина – 154 мільйони доларів,

Єгипет – 149 мільйонів доларів.

Ці десять країн забезпечують 71 % доходів українських агроекспортерів, зазначив науковець.