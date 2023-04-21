Экспорт агропродукции вырос

За январь – март 2022 года против аналогичного периода в этом году экспорт агропродовольственной продукции составил 6745 миллионов долларов, что на 5% превышает показатели прошлого года. Академик НААН Николай Пугачев отметил, что продукты сельского хозяйства и пищевой промышленности беспрекословно доминируют в товарной структуре общего экспорта Украины, занимая в нем сейчас 65%, передает 24 Канал.

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Региональная структура отечественного экспорта в нынешнем году продолжает фокусироваться преимущественно на поставках:

  • Европейского Союза – 3671 миллион долларов,
  • стран Азии – 2449 миллионов долларов,
  • Африки – 345 миллионов долларов,
  • СНГ – 155 миллионов долларов.

Николай Пугачев

Заместитель директора Института аграрной экономики, академик НААН

В результате эти четыре географических региона закупают 98% аграрной продукции украинского производства, проинформировал эксперт.

Что Украина экспортирует

Основными группами агропродовольственного экспорта Украины в I квартале 2023 года по-прежнему выступают:

  • зерновые культуры – 3 168 миллионов долларов,
  • масла и жиры – 1 465 миллионов долларов,
  • семена и плоды масличных – 826 миллионов долларов,
  • остатки перерабатывающей промышленности – 361 миллион долларов,
  • мясо и субпродукты – 202 миллиона долларов.

Обратите внимание, что вышеупомянутые виды агропродукции совместно приходится почти 90% стоимости зарубежных поставок отечественной агропродукции.

Актуальная динамика внешних продаж в настоящее время подтверждает предварительные прогнозы ученых Института аграрной экономики, согласно которым при сохранении относительной стабильности условий внешней торговли экспорт Украиной продовольствия должен сохраниться на уровне календарного 2022 года, находясь в пределах 23 – 25 миллиардов долларов,
– отметил Николай Пугачев.

Крупнейшие импортеры украинской продукции

Первую позицию в рейтинге основных импортеров пока вернул себе Китай, импортировав украинское продовольствие на сумму 986 миллионов долларов.

Другие импортеры

  • Румыния – 828 миллионов долларов,
  • Турция – 759 миллионов долларов,
  • Польша – 666 миллионов долларов,
  • Нидерланды – 381 миллион долларов,
  • Испания – 379 миллионов долларов,
  • Венгрия – 268 миллионов долларов,
  • Италия – 256 миллионов долларов,
  • Германия – 154 миллиона долларов,
  • Египет – 149 миллионов долларов.