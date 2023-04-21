Экспорт агропродукции вырос
За январь – март 2022 года против аналогичного периода в этом году экспорт агропродовольственной продукции составил 6745 миллионов долларов, что на 5% превышает показатели прошлого года. Академик НААН Николай Пугачев отметил, что продукты сельского хозяйства и пищевой промышленности беспрекословно доминируют в товарной структуре общего экспорта Украины, занимая в нем сейчас 65%, передает 24 Канал.
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Региональная структура отечественного экспорта в нынешнем году продолжает фокусироваться преимущественно на поставках:
- Европейского Союза – 3671 миллион долларов,
- стран Азии – 2449 миллионов долларов,
- Африки – 345 миллионов долларов,
- СНГ – 155 миллионов долларов.
В результате эти четыре географических региона закупают 98% аграрной продукции украинского производства, проинформировал эксперт.
Что Украина экспортирует
Основными группами агропродовольственного экспорта Украины в I квартале 2023 года по-прежнему выступают:
- зерновые культуры – 3 168 миллионов долларов,
- масла и жиры – 1 465 миллионов долларов,
- семена и плоды масличных – 826 миллионов долларов,
- остатки перерабатывающей промышленности – 361 миллион долларов,
- мясо и субпродукты – 202 миллиона долларов.
Обратите внимание, что вышеупомянутые виды агропродукции совместно приходится почти 90% стоимости зарубежных поставок отечественной агропродукции.
Актуальная динамика внешних продаж в настоящее время подтверждает предварительные прогнозы ученых Института аграрной экономики, согласно которым при сохранении относительной стабильности условий внешней торговли экспорт Украиной продовольствия должен сохраниться на уровне календарного 2022 года, находясь в пределах 23 – 25 миллиардов долларов,
– отметил Николай Пугачев.
Крупнейшие импортеры украинской продукции
Первую позицию в рейтинге основных импортеров пока вернул себе Китай, импортировав украинское продовольствие на сумму 986 миллионов долларов.
Другие импортеры
- Румыния – 828 миллионов долларов,
- Турция – 759 миллионов долларов,
- Польша – 666 миллионов долларов,
- Нидерланды – 381 миллион долларов,
- Испания – 379 миллионов долларов,
- Венгрия – 268 миллионов долларов,
- Италия – 256 миллионов долларов,
- Германия – 154 миллиона долларов,
- Египет – 149 миллионов долларов.