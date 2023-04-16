Про це 24 Каналу заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він наголошує, що ця ситуація не вплине на ставлення ЄС до України та їхню підтримку у нашій боротьбі.

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Європа цінує власних агровиробників

За його словами, нічого дивного у тому, що Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України, немає. Аналогічне рішення прийняла також Угорщина. Такі країни, як Німеччина, Франція, Іспанія захищають власні ринки від імпортованої продукції. Під час інтеграції України в ЄС ми постійно стикатимемось з обмеженнями.

"Європа дуже цінує та оберігає своїх національних аграрних виробників. Це великий виклик для нашої влади, яка повинна йти на перемовини з Брюсселем, з аграрним лобі та шукали компроміси, щоб нічиї права не зазнали утиску", – зазначив Пендзин.

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Він нагадав, що коли Україна підписувала угоду про вільну торгівлю з ЄС, то там були дуже обмежені квоти на постачання української аграрної продукції в країни Євросоюзу – на рівні 2 – 3% від загального виробництва. Наразі потрібно шукати ринки збуту в інших країнах.

"Чому так сталось: аграрії зазвичай притримують зерно на кінець маркетингового року, щоб за виручені кошти, придбати необхідне збіжжя та агрохімію для нового посівного сезону. Тут з’явилось українське зерно, яке дешевше, і поляки порахували, що отримають великі збитки. Вони зреагували, звернулись до політиків і з’явилось обмеження на імпорт українського зерна", – розповів Пендзин.

Польща припиняє імпорт української аграрної продукції