15 травня 2024 року Сейм Польщі схвалив низку поправок до Закону про допомогу громадянам України. Хоча більшість цих змін набули чинності з 1 липня 2024 року, окремі положення будуть впроваджені у 2025 році, передає 24 Канал з посиланням на oko.press.

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Українці зможуть отримати картку CUKR у Польщі

Починаючи з січня, українські біженці матимуть можливість подати заяву на отримання карти перебування CUKR (Cudzoziemiec-UKR) за спрощеною процедурою.

Перехід на CUKR не є обов'язковим. Ті, хто з різних причин хоче користуватися тимчасовим захистом, зможуть зробити це доки це буде можливо відповідно до правил ЄС,

– заявила влада.

Водночас ця зміна дозволить українцям змінити свій статус у Польщі з тимчасового захисту на дозвіл на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

Серед переваг картки CUKR:

Роботодавці не зобов'язані повідомляти в уженд дані власника картки CUKR (за наймом інших громадян України вони зобов'язані зробити це протягом 7 днів). Людині з картою CUKR також не потрібно змінювати документи, якщо вона змінить роботодавця.

Власники карти CUKR зможуть займатися індивідуальною підприємницькою діяльністю (сьогодні це можливо, але поки що діє спецзакон).

З картою CUKR можна перебувати за межами Польщі до 6 місяців.

Правила оформлення CUKR

Щоб отримати нову карту, необхідно виконати 3 умови:

мати статус UKR (статус тимчасового захисту) безперервно протягом 365 днів, мати його на момент 4 березня 2024 року, й на дату подання заяви на CUKR.

Особам, які мають намір подати заяву на отримання карти CUKR, рекомендується переконатися, що їхні персональні дані є актуальними. Розбіжності між даними в реєстрі UKR та даними, поданими в заяві на отримання карти CUKR, можуть призвести до відхилення заяви.

Управління у справах іноземців оголосило, що нові правила набудуть чинності одночасно із запуском спеціального онлайн-сервісу. Тим часом Міністерство внутрішніх справ зазначило, що заяви не будуть доступні щонайменше до квітня 2025 року.

При подачі на карту CUKR також важливо враховувати такі нюанси:

З карткою CUKR подбати про медичне страхування необхідно буде самостійно.

У картці буде зазначено, що людина – колишній власник тимчасового захисту.

При цьому залишається невизначеність щодо того, чи буде позначка "доступ до ринку праці" вказана в картці. Якщо її не буде, то іноземці не матимуть права претендувати на допомогу у розмірі 800 злотих, яка надається сім'ям з дітьми.