15 травня 2024 року Сейм Польщі схвалив низку поправок до Закону про допомогу громадянам України. Хоча більшість цих змін набули чинності з 1 липня 2024 року, окремі положення будуть впроваджені у 2025 році, передає 24 Канал з посиланням на oko.press.
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Українці зможуть отримати картку CUKR у Польщі
Починаючи з січня, українські біженці матимуть можливість подати заяву на отримання карти перебування CUKR (Cudzoziemiec-UKR) за спрощеною процедурою.
Перехід на CUKR не є обов'язковим. Ті, хто з різних причин хоче користуватися тимчасовим захистом, зможуть зробити це доки це буде можливо відповідно до правил ЄС,
– заявила влада.
Водночас ця зміна дозволить українцям змінити свій статус у Польщі з тимчасового захисту на дозвіл на тимчасове проживання терміном на 3 роки.
Серед переваг картки CUKR:
- Роботодавці не зобов'язані повідомляти в уженд дані власника картки CUKR (за наймом інших громадян України вони зобов'язані зробити це протягом 7 днів). Людині з картою CUKR також не потрібно змінювати документи, якщо вона змінить роботодавця.
- Власники карти CUKR зможуть займатися індивідуальною підприємницькою діяльністю (сьогодні це можливо, але поки що діє спецзакон).
- З картою CUKR можна перебувати за межами Польщі до 6 місяців.
Правила оформлення CUKR
Щоб отримати нову карту, необхідно виконати 3 умови:
- мати статус UKR (статус тимчасового захисту) безперервно протягом 365 днів,
- мати його на момент 4 березня 2024 року,
- й на дату подання заяви на CUKR.
Особам, які мають намір подати заяву на отримання карти CUKR, рекомендується переконатися, що їхні персональні дані є актуальними. Розбіжності між даними в реєстрі UKR та даними, поданими в заяві на отримання карти CUKR, можуть призвести до відхилення заяви.
Управління у справах іноземців оголосило, що нові правила набудуть чинності одночасно із запуском спеціального онлайн-сервісу. Тим часом Міністерство внутрішніх справ зазначило, що заяви не будуть доступні щонайменше до квітня 2025 року.
При подачі на карту CUKR також важливо враховувати такі нюанси:
- З карткою CUKR подбати про медичне страхування необхідно буде самостійно.
- У картці буде зазначено, що людина – колишній власник тимчасового захисту.
При цьому залишається невизначеність щодо того, чи буде позначка "доступ до ринку праці" вказана в картці. Якщо її не буде, то іноземці не матимуть права претендувати на допомогу у розмірі 800 злотих, яка надається сім'ям з дітьми.