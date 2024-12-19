Законопроєкт набуде чинності після підпису президента. Зараз в Чехії перебуває близько 380 000 українських біженців, передає 24 Канал з посиланням на Novinky.

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Чехія схвалила продовження тимчасового захисту для українців

Чинний тимчасовий захід захисту закінчується 31 березня. Однак, згідно з чинним законодавством, він може бути продовжений ще на один рік, а в разі необхідності – ще на один рік.

Важливим оновленням політики є те, що біженці, які мають стабільну роботу і не покладаються на державну допомогу, незабаром матимуть право подати заяву на отримання спеціальної посвідки на довгострокове проживання. Ця ініціатива відкриває шлях до того, щоб через 5 років ці особи могли подати заяву на отримання посвідки на постійне проживання.

Є чітка причина, чому ми поспішаємо. Електронна реєстрація українців, які все ще проживають на території Чехії, повинна бути завершена до середини березня,

– сказав міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Очікується, що Сенат розгляне запропонований закон під час своїх перших засідань у січні, як заявив Ракушан. Після обговорення в Сенаті законодавство потребуватиме схвалення президента, що може призвести до набуття чинності закону на початку лютого. Цей графік означає зміщення від початкової дати імплементації – 1 січня 2025 року.

Поправка стосується і виплат українцям з тимчасовим захистом

У нещодавній заяві міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка повідомив, що понад 60% українських біженців у віці від 18 до 65 років знайшли роботу в Чехії. Це приблизно 123 000 осіб. Примітно, що 86% цих працівників уклали трудові договори, які передбачають сплату внесків.

Запропонований законопроєкт має на меті уповноважити уряд розробляти правила надання фінансової допомоги біженцям, які вирішили добровільно повернутися в Україну. Згідно з цим законодавством, біженці матимуть право на участь у програмі добровільного повернення лише один раз.