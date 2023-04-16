Об этом 24 Каналу заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отмечает, что эта ситуация не повлияет на отношение ЕС к Украине и его поддержку в нашей борьбе.
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Европа ценит собственных агропроизводителей
По его словам, ничего удивительного в том, что Польша запретила ввоз зерна и продовольствия из Украины, нет. Аналогичное решение приняла Венгрия. Такие страны, как Германия, Франция, Испания, защищают собственные рынки от импортируемой продукции. Во время интеграции Украины в ЕС мы будем постоянно сталкиваться с ограничениями.
"Европа очень ценит и оберегает своих национальных аграрных производителей. Это большой вызов для нашей власти, которая должна идти на переговоры с Брюсселем, с аграрным лобби и искать компромиссы, чтобы ничьи права не притеснялись", – отметил Пендзин.
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Он напомнил, что когда Украина подписывала соглашение о свободной торговле с ЕС, там были очень ограничены квоты на поставку украинской аграрной продукции в страны Евросоюза – на уровне 2–3% от общего производства. Пока нужно искать рынки сбыта в других странах.
"Почему так случилось: аграрии обычно придерживают зерно на конец маркетингового года, чтобы за вырученные средства приобрести необходимые зерно и агрохимию для нового посевного сезона. Здесь появилось украинское зерно, которое дешевле, и поляки посчитали, что понесут большие убытки. Они среагировали, обратились к политикам и появилось ограничение на импорт украинского зерна", – рассказал Пендзин.
Польша прекращает импорт украинской аграрной продукции
- 15 апреля правительство Польши приняло решение о запрете ввоза зерна и другого продовольствия из Украины.
- Глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский подчеркнул, что Польша и Украина остаются близкими партнерами и друзьями, однако защита интересов собственных граждан – на первом месте.
- Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что очень сожалеет о решении польского правительства. Впрочем, в правительстве намерены уже 17 апреля начать переговоры по этому вопросу.