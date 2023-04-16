Об этом 24 Каналу заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отмечает, что эта ситуация не повлияет на отношение ЕС к Украине и его поддержку в нашей борьбе.

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Европа ценит собственных агропроизводителей

По его словам, ничего удивительного в том, что Польша запретила ввоз зерна и продовольствия из Украины, нет. Аналогичное решение приняла Венгрия. Такие страны, как Германия, Франция, Испания, защищают собственные рынки от импортируемой продукции. Во время интеграции Украины в ЕС мы будем постоянно сталкиваться с ограничениями.

"Европа очень ценит и оберегает своих национальных аграрных производителей. Это большой вызов для нашей власти, которая должна идти на переговоры с Брюсселем, с аграрным лобби и искать компромиссы, чтобы ничьи права не притеснялись", – отметил Пендзин.

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Он напомнил, что когда Украина подписывала соглашение о свободной торговле с ЕС, там были очень ограничены квоты на поставку украинской аграрной продукции в страны Евросоюза – на уровне 2–3% от общего производства. Пока нужно искать рынки сбыта в других странах.

"Почему так случилось: аграрии обычно придерживают зерно на конец маркетингового года, чтобы за вырученные средства приобрести необходимые зерно и агрохимию для нового посевного сезона. Здесь появилось украинское зерно, которое дешевле, и поляки посчитали, что понесут большие убытки. Они среагировали, обратились к политикам и появилось ограничение на импорт украинского зерна", – рассказал Пендзин.

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