Інновації у єврозоні: Європейська Рада запускає миттєві платежі

Європейська Рада ухвалила запуск миттєвих платежів в євро. Передбачено, що система здійснюватиме перекази упродовж 10 секунд.

Швидкі перекази в євро

Європейська Рада прийняла регламент, який забезпечує доступність миттєвих платежів в євро для всіх країн. Ця система гарантує переказ коштів у євро протягом 10 секунд у будь-який час доби, незалежно від місця розташування.

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Очікується, що цей крок не лише зробить миттєві платежі в євро загальнодоступними. Але водночас підвищить довіру до банків завдяки зобов’язанню провайдерів перевіряти відповідність між IBAN та ім'ям одержувача, наданим платником.

Що ще відомо про нову послугу

Банкам необхідно представляти можливість здійснення та отримання миттєвих платежів у євро з умовою, що комісія за цю послугу не перевищує стандартні кредитні перекази.

Правила набудуть чинності у два етапи, з коротшим перехідним періодом у єврозоні та довшим у країнах економічної зони ЄС. Крім того, правила швидких переказів спрямовані на підтримку європейських платіжних компаній у змаганні з американськими лідерами ринку, такими як Visa та Mastercard.

Нове регулювання ставить Європу в один ряд з іншими частинами світу, які вже давно перейшли на миттєві платежі.

Ця ініціатива з'явилася в контексті завершення створення Союзу ринків капіталу.