Швидкі перекази в євро

Європейська Рада прийняла регламент, який забезпечує доступність миттєвих платежів в євро для всіх країн. Ця система гарантує переказ коштів у євро протягом 10 секунд у будь-який час доби, незалежно від місця розташування.

Читайте також: Ціна біткойна продовжує падати: що відбувається з курсом інших криптовалют

Очікується, що цей крок не лише зробить миттєві платежі в євро загальнодоступними. Але водночас підвищить довіру до банків завдяки зобов’язанню провайдерів перевіряти відповідність між IBAN та ім'ям одержувача, наданим платником.

Зауважте! Банкам необхідно представляти можливість здійснення та отримання миттєвих платежів у євро з умовою, що комісія за цю послугу не перевищує стандартні кредитні перекази.

Що ще відомо про нову послугу

Правила набудуть чинності у два етапи, з коротшим перехідним періодом у єврозоні та довшим у країнах економічної зони ЄС. Крім того, правила швидких переказів спрямовані на підтримку європейських платіжних компаній у змаганні з американськими лідерами ринку, такими як Visa та Mastercard.

Зверніть увагу! Нове регулювання ставить Європу в один ряд з іншими частинами світу, які вже давно перейшли на миттєві платежі.

Ця ініціатива з'явилася в контексті завершення створення Союзу ринків капіталу.