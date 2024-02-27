Швидкі перекази в євро
Європейська Рада прийняла регламент, який забезпечує доступність миттєвих платежів в євро для всіх країн. Ця система гарантує переказ коштів у євро протягом 10 секунд у будь-який час доби, незалежно від місця розташування.
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Очікується, що цей крок не лише зробить миттєві платежі в євро загальнодоступними. Але водночас підвищить довіру до банків завдяки зобов’язанню провайдерів перевіряти відповідність між IBAN та ім'ям одержувача, наданим платником.
Що ще відомо про нову послугу
Правила набудуть чинності у два етапи, з коротшим перехідним періодом у єврозоні та довшим у країнах економічної зони ЄС. Крім того, правила швидких переказів спрямовані на підтримку європейських платіжних компаній у змаганні з американськими лідерами ринку, такими як Visa та Mastercard.
Ця ініціатива з'явилася в контексті завершення створення Союзу ринків капіталу.