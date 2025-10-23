Обсяги міжнародної допомоги для України: у НБУ зробили прогноз щодо фінансування

Обсяги міжнародної допомоги Україні залишаються достатніми. Завдяки ним можна беземісійно фінансувати дефіцит бюджету.

Що прогнозують в НБУ щодо допомоги?

Також Київ має можливість підтримувати адекватний рівень міжнародних резервів, пише 24 Канал з посиланням на Національний банк України.

Міжнародна підтримка України зберігається. У період з серпня по жовтень поточного року отримано понад 13 мільярдів доларів США зовнішнього фінансування.

До кінця року очікується надходження ще майже 15 мільярдів доларів США,

– повідомили у Нацбанку.

До оновленого прогнозу НБУ закладене припущення про збереження в наступні роки стійкого й достатнього міжнародного фінансування. Насамперед воно відбуватиметься коштом репараційної позики на основі знерухомлених російських активів.

Зверніть увагу! Це дасть змогу і надалі фінансувати бюджетний дефіцит з неемісійних джерел та зберігати міжнародні резерви на адекватному рівні, який достатній для підтримання стійкості валютного ринку.

Що ще відомо про підтримку партнерів?

Партнери продовжать фінансову допомогу Україні найближчими роками. Про це повідомив очільник НБУ Андрій Пишний.

Він наголосив, що співпраця з міжнародними партнерами та виконання зобов’язань за міжнародними домовленостями – пріоритет Національного банку України.

Водночас бачимо, що міжнародна фінансова підтримка набула ознак фундаментального чинника платіжного балансу, оскільки за своєю суттю вона є оплатою партнерами послуг безпеки,

– написав Пишний.

Згідно з його словами, станом на сьогодні Україна є фактично єдиним постачальником таких послуг.

Зауважте! Стабільність цих надходжень можна вважати достатньою та гарантованою на найближчі роки.

Що ще відомо щодо НБУ?