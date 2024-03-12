За рік сума міжнародних переказів в Україну зменшилася на 1,4 мільярда доларів

Усього у 2023 році українці отримали з-за кордону 11,6 мільярда доларів, з основними відправниками коштів з Америки, Ізраїлю, Італії, Німеччини та Ірландії. Для порівняння, у 2022 році сума переказів склала 13 мільярдів доларів.

Порівняно з минулим роком, зменшення обсягу надходжень стало досить помітним. Гроші надходили різними методами, включаючи банківські та платіжні системи, поштові відправлення, а також інші неофіційні канали.

Читайте також Перші мільярди вже влітку: Україні незабаром можуть передати російські активи

Платіжні системи, створені в Україні та за її межами, відіграли значну роль. Саме через них було перераховано 2,6 мільярда доларів у 2023 році, що, до слова, на 17% менше, ніж у 2021 році. Середній розмір одного переказу з-за кордону становив 255 доларів.