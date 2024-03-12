По сравнению с прошлым годом, уменьшение объема поступлений стало довольно заметным. Деньги поступали различными методами, включая банковские и платежные системы, почтовые отправления, а также другие неофициальные каналы.

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Платежные системы, созданные в Украине и за ее пределами, сыграли значительную роль. Именно через них было перечислено 2,6 миллиарда долларов в 2023 году, что, к слову, на 17% меньше, чем в 2021 году. Средний размер одного перевода из-за рубежа составил 255 долларов.