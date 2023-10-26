Стійкість валютного ринку: чи зможе НБУ підтримувати достатній рівень міжнародних резервів

Фінансова підтримка у формі кредитів та грантів цьогоріч – основне джерело покриття високого дефіциту державного бюджету. На якому рівні НБУ зможе підтримувати резерви, розповідаємо далі.

Стійкість на валютному ринку

В НБУ зазначили, що завдяки офіційному фінансуванню регулятор зможе підтримувати достатній рівень міжнародних резервів та, відповідно, стійкість валютного ринку.

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Передбачається, що загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів цьогоріч сягне близько 45 мільярдів доларів. Ці надходження залишаються основним джерелом покриття високого дефіциту державного бюджету, що цього року розшириться до майже 29% ВВП,

– йдеться у повідомленні Нацбанку.

Також там підкреслили, що завдяки міжнародній допомозі Україна також має змогу фінансувати значний дефіцит поточного рахунку, а НБУ – підтримувати високий рівень міжнародних резервів та балансувати валютний ринок.

Чи є потреба у міжнародному фінансуванні у наступні роки

В НБУ зауважують, що потреби у зовнішньому фінансуванні у наступні роки залишаються. Це дасть змогу профінансувати критичні видатки бюджету та надалі уникати його емісійного фінансування.

Зі свого боку НБУ зможе підтримувати резерви на рівні вище 40 мільярдів доларів, попри значні інтервенції для збереження стійкості валютного ринку, у тому числі на тлі подальших заходів із валютної лібералізації.

