Устойчивость на валютном рынке
В НБУ отметили, что благодаря официальному финансированию регулятор сможет поддерживать достаточный уровень международных резервов и соответственно устойчивость валютного рынка.
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Также там подчеркнули, что благодаря международной помощи Украина также может финансировать значительный дефицит текущего счета, а НБУ – поддерживать высокий уровень международных резервов и балансировать валютный рынок.
Есть ли потребность в международном финансировании в последующие годы
В НБУ отмечают, что потребности во внешнем финансировании в последующие годы остаются. Это позволит профинансировать критические расходы бюджета и в дальнейшем избегать его эмиссионного финансирования.
Со своей стороны, НБУ сможет поддерживать резервы на уровне выше 40 миллиардов долларов, несмотря на значительные интервенции для сохранения устойчивости валютного рынка, в том числе на фоне дальнейших мер по валютной либерализации.