Міжнародні резерви України знизилися на 3,1%: що на це повпливало

За попередніми даними, на початок травня 2024 року сума міжнародних резервів України склала 42,4 мільярда доларів. Це пов'язано із валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Яка причина скорочення валютних резервів

Зазначається, що упродовж квітня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначали кілька чинників, зокрема, дії НБУ на валютному ринку країни. Національний банк реалізував валютні операції на суму 2 295,4 мільйона доларів та придбав валюту на суму 30,9 мільйона доларів для збільшення резервів.

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Отже, чистий продаж валюти НБУ у квітні становив 2 264,5 мільйона доларів, збільшившись порівняно з березнем. Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги з другої половини березня,

– пояснили в НБУ.

Ще одним фактором є надходження до бюджету та витрати на обслуговування та погашення державного боргу. Як повідомляється, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 1 649,7 мільйона доларів. З цієї суми:

1 603,1 мільйона доларів – другий транш від Європейського союзу у межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility;

46,6 мільйона доларів – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Й останній фактор – це переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. У квітні вартість фінансових інструментів зросла на 224,3 мільйона доларів, повідомили в Національному банку України.

Скільки сплатили за держборг у квітні

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.

Як повідомляється, Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду 92,6 мільйона доларів. А за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було сплачено 884,5 мільйона доларів, із них: