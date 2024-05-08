Какова причина сокращения валютных резервов

Отмечается, что в течение апреля 2024 года динамику международных резервов определяли несколько факторов, в частности, действия НБУ на валютном рынке страны. Национальный банк реализовал валютные операции на сумму 2 295,4 миллиона долларов и приобрел валюту на сумму 30,9 миллиона долларов для увеличения резервов.

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Итак, чистая продажа валюты НБУ в апреле составила 2 264,5 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с мартом. Это связано с ростом спроса на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи со второй половины марта,

– объяснили в НБУ.

Еще одним фактором является поступления в бюджет и расходы на обслуживание и погашение государственного долга. Как сообщается, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1 649,7 миллиона долларов. Из этой суммы:

1 603,1 миллиона долларов – второй транш от Европейского союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility;

46,6 миллиона долларов – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

И последний фактор – это переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В апреле стоимость финансовых инструментов выросла на 224,3 миллиона долларов, сообщили в Национальном банке Украины.

Заметьте! Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца будущего импорта.

Сколько заплатили за госдолг в апреле

Как сообщается, Украина перечислила Международному валютному фонду 92,6 миллиона долларов. А за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было уплачено 884,5 миллиона долларов, из них: