Какие сферы покроет соцбюджет 2025 года

В 2025 году для финансовой поддержки в государственном бюджете предусмотрено 420,7 миллиарда гривен, что соответствует ожидаемому уровню использования средств в текущем году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дарью Марчак, первого заместителя Министра социальной политики Украины.

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По ее словам, на поддержку малообеспеченных семей в бюджете предусмотрено 19,7 миллиарда гривен. А на предоставление социальных услуг выделено – 1,6 миллиарда гривен.

Дарья Марчак Первый заместитель Министра социальной политики Украины По предложению Минсоцполитики, в проект бюджета предусмотрено повышение уровня прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям на 5%, чтобы повысить уровень социальной защиты семей, которые попали за черту бедности.

В то же время в проекте государственного бюджета на 2025 год на социальную защиту детей и семей предусмотрено 27,4 миллиарда гривен. В частности, планируется увеличение финансирования семейных форм воспитания:

на содержание детей в патронатных семьях – 251,7 миллиона гривен (+325% по сравнению с 2024 годом);

на услугу патроната над ребенком – 155 миллионов гривен (+ 218%);

на поддержку детей-сирот в приемных семьях – 2,5 миллиарда гривен (+25%), что позволит обеспечить воспитание 15 170 детей;

программа "Муниципальная няня" – 576 миллионов гривен (втрое больше, чем в 2024 году).

Что такое "муниципальная няня" Программа "Муниципальная няня" позволяет родителям нанять няню для ухода за ребенком до 3-х лет (или до 6-ти в определенных случаях) и получить компенсацию за ее услуги от государства.

Однако несмотря на это выплаты на проживание для ВПЛ остаются на уровне 3 000 гривен для лиц с инвалидностью и детей, а 2 000 гривен - для других.

Эта программа будет действовать и дальше, как инструмент кризисной поддержки семей ВПО, которые только переместились, и тех ВПО, которые имеют низкие доходы и высокий уровень уязвимости,

– сказала Марчак.

А на реабилитацию лиц с инвалидностью в 2025 году выделят 6,7 миллиарда гривен, из которых 4,6 миллиарда гривен на вспомогательные средства, а 1,1 миллиарда гривен – на протезирование и ортезирование по новейшим технологиям.

На реабилитацию детей с инвалидностью направим 1 миллиард гривен. Финансирование реабилитации будем осуществлять по принципу "деньги ходят за ребенком". Это позволит минимизировать коррупционную составляющую, уменьшить бюрократическую нагрузку на органы соцзащиты,

– объяснила заместитель министра.

Также Марчак сообщила, что на финансирование субсидий и льгот для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2025 году предусмотрено 42,3 миллиарда гривен, что соответствует ожидаемым потребностям.