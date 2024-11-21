Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,25 гривны. То есть цена валюты упала на 8 копеек против 20 ноября. Официальный курс евро зато составляет 43,56 гривны. То есть, цена упала на 13 копеек.
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
По состоянию на 22 ноября курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,28 гривны,
- евро – 43,46 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 21 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,15 гривны, продажа – по 41,65 гривны,
- На черном рынке: покупка – 41,62 гривны, продажа – по 41,62 гривны,
- В обменниках: покупка – 40,96 гривны, продажа – 41,72 гривны.
Какие курсы прогнозирует валютный эксперт
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что действие режима управляемой гибкости исключает стремительные изменения курса на рынке. И это независимо, связаны ли колебания с текущими экономически-военными обстоятельствами, или с ажиотажным спросом.
Со следующей недели в Украине стартует сезон скидок, акций и бонусов к грядущим праздникам. Поэтому часть граждан с валютными сбережениями будет тратить средства на необходимые вещи. Это может повлиять на колебания курсов.
Кроме того, ожидается уменьшение предложения от экспортеров, которая была связана с периодом проплаты налогов. Вполне возможно, что по итогам ноября доллар вырастет не более, как на 0,8 – 1%.
Важно! По прогнозам Лесового, коридоры валютных колебаний на межбанке будут в пределах 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривен за евро. На наличном рынке колебания составят 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро.