Міжнародні резерви України у липні знизилися: в чому причина

Станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили 37,2 мільярда доларів, а до того знизились на 1,8% у липні. Це зниження пояснюється валютними інтервенціями НБУ для покриття дефіциту валюти.

Скільки валюти продав НБУ

Крім того, скороченню резервів сприяло згладжування курсових коливань і боргові виплати в іноземній валюті.

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Частково ці витрати були компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та міжнародних партнерів. Чистий продаж валюти НБУ в червні становив 3 305 мільйонів доларів.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 185 мільйонів доларів.

З них:

77 мільйонів доларів – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

70,5 мільйона доларів – виплати за державними деривативами;

20,1 мільйона доларів – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

17,4 мільйона доларів – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Скільки надійшло на рахунки НБУ

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2 482,7 мільйона доларів, з яких: