Міжнародні резерви України зросли за місяць на понад 500 мільйонів доларів

У червні міжнародні резерви України зросли після травневого скорочення. Станом на 1 липня їхній розмір становив 45 065,6 мільйона доларів.

Як зросли міжнародні резерви України

За місяць міжнародні резерви збільшилися на 1,2% або на понад 500 мільйонів. Таку динаміку зумовили значні обсяги надходжень від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти та виплати по зовнішньому боргу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними НБУ, на його рахунки за червень 2025 року надійшло 4 087,3 мільйона доларів завдяки ініціативі G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). А саме кошти направили:

уряд Канади – 1 689,6 мільйона доларів;

Світовий банк зі своїх рахунків – 1 247,0 мільйона доларів;

Євросоюз – 1 150,7 мільйона доларів.

Разом з тим за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна виплатила у червні 524,0 мільйона доларів.

Важливо! У червні Україна також сплатила Міжнародному валютному фонду 426,2 мільйона доларів.

Як операції НБУ проводив на валютному ринку

У порівнянні із травнем чистий продаж валюти Нацбанком майже не змінився і склав 2 955,0 мільйона доларів.

НБУ продав на валютному ринку 2 956,3 мільйона доларів.

Викупив Нацбанк до резервів 1,3 мільйона доларів.

Важливо! НБУ вважає, що нинішній обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту. Це достатній рівень для збереження стійкості валютного ринку України.