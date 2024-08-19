Чи можуть мобілізувати пенсіонерів МВС

Нині українські збройні сили потребують поповнення. Саме тому, на думку Міноборони, пенсіонери теж можуть стати на облік.

Чи мобілізують пенсіонерів МВС

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що мобілізації підлягають навіть деякі пенсіонери.

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Дмитро Лазуткін Речник Міноборони Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку і також можуть бути залученими до Сил оборони.

Відповідно до нового закону пенсіонери, які належали до силових структур, також зобов'язані стояти на військовому обліку. Йдеться про тих, хто пішов на пенсію після служби у Міністерстві оборони, Нацполіції тощо.

Зауважте! Ще 16 липня закінчився час, який надався військовозобов'язаним для оновлення даних.