Мобілізація після виходу на пенсію: кому продовжать виплати під час служби

Повернення до лав армії не завжди означає збереження попередніх фінансових нарахувань від держави. Усе залежить від того, на яких саме умовах захисник знову бере до рук зброю.

Як мобілізація пенсіонера впливає на виплати

Якщо військовий пенсіонер повторно вступає на службу, за загальним правилом виплата раніше призначеної пенсії на період служби припиняється. Однак закон передбачає важливий виняток для особливого періоду.

Пенсію продовжують виплачувати військовим пенсіонерам, яких призвали за мобілізацією, призвали з числа резервістів або прийняли на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду. Це стосується, зокрема, й тих, хто уклав новий контракт із ЗСУ.

Важливо! Пенсія в таких випадках виплачується до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення зі служби. Таке правило передбачене статтею 2 Закону №2262-ХІІ та підтверджене Пенсійним фондом України.

Які умови призначення військової пенсії

Зазвичай виплати призначаються вже після остаточного звільнення зі служби. Головний критерій для пенсії за вислугу років – наявність достатнього стажу, який нині становить від 20 до 25 років.

Також право на виплати виникає у 45 років, якщо є необхідний страховий стаж, частина якого обов'язково припадає на військову службу. А от сума виплат безпосередньо прив'язана до грошового забезпечення військового.

Пенсія за вислугу років коливається в межах 50-70% від зарплати.

У разі інвалідності, пов'язаної зі службою, виплати можуть сягати від 40% до 100%, залежно від групи, яку встановлює МСЕК.

А от родинам у разі втрати годувальника призначають 30-70% від його забезпечення.

Які обмеження діяли раніше для військових пенсіонерів

Згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби", правила нарахування неодноразово адаптувалися до умов воєнного стану.

Проте незмінним залишається жорстке обмеження: право на військову пенсію назавжди втрачають особи, яких позбавили звання або звільнили через корупцію чи зловживання службовим становищем, про що ми писали раніше.

Тому варто уважно стежити за підставами звільнення, адже помилка в документах може коштувати фінансової стабільності.