27 мільярдів "зависли": Туреччина заблокувала найдорожчий проєкт НАТО

Туреччина відмовилася підтримати масштабну модернізацію військової паливної мережі НАТО вартістю 27 мільярдів євро. Хоча раніше цього місяця держави досягли домовленостей, Анкара ставить палки в колеса.

Чому Туреччина блокує проєкт

Під час останнього саміту НАТО його генеральний секретар Марк Рютте заявив, що угода вже майже готова, пише Politico.

Союзники роблять історичний крок для зміцнення паливного ланцюга постачання НАТО, щоб забезпечити наші сили необхідними енергетичними ресурсами,

– сказав він тоді журналістам.

Втім, тепер Туреччина виступає проти. Кілька дипломатів Альянсу розповіли, що країна погодиться розблокувати документ лише за умови, що саме її проєкти у рамках програми отримають прискорене фінансування.

Така позиція нібито пов'язана з тим, що найбільшу частину коштів країни НАТО планують розподілити протягом перших 5 років реалізації програми.

Вони просто хочуть, щоб їхні проєкти були перенесені на початок, навіть якщо це відбудеться за рахунок більш готових проєктів інших союзників,

– додав один із дипломатів.

Блокування Туреччини може відкласти затвердження угоди щонайменше до вересня. Тоді після літньої перерви посли країн НАТО зберуться знову.

Що відомо про масштабний проєкт

За словами Рютте, угода країн НАТО у 27 мільярдів євро дозволить привести до сучасних стандартів наявну інфраструктуру зі зберігання та розподілу пального в межах Альянсу.

Модернізація передбачає розширення мережі паливопроводів загальною довжиною до 10 тисяч кілометрів, збудованої ще за часів Холодної війни. За планом, вона простягнеться із Західної Європи до новіших членів Альянсу на сході та півночі.

Раніше країни НАТО вже сперечалися через високу вартість проєкту, який дипломати називають найдорожчою спільно профінансованою програмою в історії Альянсу.

Але потім більшість відкинула заперечення, розглядаючи модернізацію як частину зусиль НАТО із підготовки до потенційної війни з Росією.

Нагадаємо, на саміті в Анкарі країни також уклали контракти для зміцнення обороноздатності НАТО. За підрахунками Bloomberg, загальний обсяг оборонних домовленостей сягнув понад 50 мільярдів євро.