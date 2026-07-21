Почему Турция блокирует проект

Во время последнего саммита НАТО его генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что соглашение уже почти готово, пишет Politico.

Союзники делают исторический шаг по укреплению топливной цепочки поставок НАТО, чтобы обеспечить наши силы необходимыми энергетическими ресурсами,

– сказал он тогда журналистам.

Впрочем, теперь Турция выступает против. Несколько дипломатов Альянса рассказали, что страна согласится разблокировать документ только при условии, что именно ее проекты в рамках программы получат ускоренное финансирование.

Такая позиция якобы связана с тем, что большую часть средств страны НАТО планируют распределить в течение первых 5 лет реализации программы.

Они просто хотят, чтобы их проекты были перенесены на начало, даже если это произойдет за счет более готовых проектов других союзников,

– добавил один из дипломатов.

Блокировка со стороны Турции может отложить утверждение соглашения как минимум до сентября. Тогда, после летнего перерыва, послы стран НАТО соберутся вновь.

Что известно о масштабном проекте

По словам Рютте, соглашение стран НАТО на сумму 27 миллиардов евро позволит привести к современным стандартам существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива в рамках Альянса.

Модернизация предусматривает расширение сети топливопроводов общей протяженностью до 10 тысяч километров, построенной еще во времена Холодной войны. Согласно плану, она пройдет от Западной Европы до новых членов Альянса на востоке и севере.

Ранее страны НАТО уже спорили из-за высокой стоимости проекта, который дипломаты называют самой дорогой совместно финансируемой программой в истории Альянса.

Но затем большинство отклонило возражения, рассматривая модернизацию как часть усилий НАТО по подготовке к потенциальной войне с Россией.

Напомним, на саммите в Анкаре страны также заключили контракты для укрепления обороноспособности НАТО. По подсчетам Bloomberg, общий объем оборонных соглашений превысил 50 миллиардов евро.