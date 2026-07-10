Про що домовилися нові члени НАТО

Загальний пакет нових оборонних закупівель і промислових угод, оголошених під час саміту, перевищує 50 мільярдів євро, пише Bloomberg.

Зокрема, дві найновіші країни НАТО – Швеція та Фінляндія – активно брали участь в укладанні оборонних контрактів.

Так, Альянс погодив закупівлю літаків дальнього радіолокаційного виявлення у шведської компанії Saab на 5 мільярдів євро.

Також Фінляндія, Норвегія та Данія погодилися придбати до п'яти розвідувальних безпілотників Triton виробництва компанії Northrop Grumman. Їх загальна вартість становитиме близько 2,7 мільярда доларів.

Які ще контракти уклали в Анкарі

Не менш важливі контракти погодили й інші держави Альянсу.:

Велика Британія оголосила про закупівлю американських високоточних ракет Precision Strike Missile (PrSM) на 254 мільйонів доларів. Перші поставки очікуються у 2027 році.

Ірландська консалтингова компанія Accenture та італійська Leonardo підписали семирічний контракт на 200 мільйонів євро зі створення захищеної цифрової мережі зв'язку НАТО.

Американська оборонна компанія Lockheed Martin та німецький концерн Rheinmetall домовилися створити в Німеччині перший за межами США центр виробництва ракет ATACMS. Щоправда, вартість проєкту не розкривають.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен наголосив, що цьогорічний саміт НАТО був присвячений укладенню конкретних контрактів, після того, як торік країни узгодили майбутні оборонні витрати.

Тож НАТО посилює власну обороноспроможність, але при цьому не забуває підтримувати Україну. На саміті у Туреччині союзники зобов’язалися виділити Україні у 2026 році 70 мільярдів євро на допомогу, військову техніку та навчання. Таку ж суму обіцяють і в 2027 році.