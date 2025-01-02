У Придністров'ї значні проблеми з газом: Молдова вирішила допомогти

Молдова запропонувала допомогу Придністров’ю у придбанні газу. З 1 січня регіон залишився без постачання російського палива, від якого був залежний.

Молдова допоможе Придністров'ю газом

Офіційну пропозицію від Молдови було направлено до керівництва придністровського "Тираспольтрансгазу", повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника компанії "Молдовагаз" Вадима Чебана.

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Чебан заявив, що компанія спільно з АТ "Енергоком" готова надати комплексну допомогу, зокрема, технічну та комерційну підтримку, ТОВ "Тираспольтрансгаз" для організації закупівель природного газу на європейських платформах за ринковими умовами.

Це дозволить забезпечити жителів лівого берега Дністра енергоресурсами в умовах кризи.

Цікаво! Чебан також зазначив, що постачання газу можливе до кордону Молдови через усі доступні альтернативні маршрути. Це здійснюватиметься на основі агентської угоди між "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгазом".

Енергетична ситуація в Молдові

Наприкінці 2022 року "Газпром" постачав до Молдови близько 6 мільйонів кубометрів газу щодня.

Цікаво! Увесь обсяг направлявся до Придністров’я, де газ використовували як для побутових потреб, так і для виробництва електроенергії на Молдавській ГРЕС. Ця електроенергія забезпечувала обидва береги Дністра.

Нещодавно президент Молдови Мая Санду попередила, що країна може залишитися без російського газу з початку 2025 року. Невдовзі після цього "Газпром" підтвердив припинення постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року.

Ранком 1 січня компанія "Тираспольтрансгаз-Придністров'я" повідомила жителів регіону про відключення газопостачання до 12:00. Обмеження стосувалися котелень, приватних будинків та багатоквартирних будівель з автономними системами опалення.