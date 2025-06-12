Як Молдова діятиме у випадку енергетичного шантажу з боку Росії

Якщо Росія чинитиме тиск на Молдову через енергетику, Кишинів вже має відповідні механізми протидії. Детально про план дій розповіла президентка Молдови Мая Санду.

Як Молдова чинитиме опір

Допомогти Молдові у протидії шантажу може Україна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Якщо Росія спробує це зробити знову, в нас уже будуть ті самі механізми й інструменти, і ми допоможемо людям у регіоні,

– сказала Санду.

Своєю чергою Зеленський запевнив, що Україна підтримає Молдову, якщо вона опиниться в енергетичній кризі. Йшлося в тому числі про кризу, яка сталася на початку 2025 року, коли Росія припинила постачання газу в невизнане Придністров’я для тиску на Молдову.

Президентка Молдови також розповіла, що для правого берега Дністра до нового опалювального сезону планують збудувати нову високовольтну лінію електропередач, яка з’єднає їх напряму з Румунією. Нині там проходить лінія, яка була побудована за часів Радянського Союзу та використовувалася для шантажу.

Які плани Росія має на Молдову

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує захопити Одесу. Російські військові плани вказують на цей регіон "для створення хаосу" – місто Одеса, а потім до кордону з Молдовою та Румунією.

Зеленський наголосив, що в разі поразки Європи у Молдові цьогоріч, це заохотить Росію ще більше втручатися у справи південно-східних європейських країн.

Підтримка європейської Молдови, а не проросійських чи олігархічних сил є надзвичайно важливим завданням для всіх нас,

– зазначив Зеленський.

Водночас президентка Молдови Мая Саду заявила, що Росія не зупиниться навіть на її країні, якщо не зупинити її в Україні.