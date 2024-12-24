Для уникнення дефіциту: Молдова імпортуватиме електроенергію з ЄС за квотою України

Молдова отримала право розширити квоту на імпорт електроенергії з ЄС, щоб запобігти можливому дефіциту у разі припинення постачань російського газу до Придністровʼя. Яким чином це буде реалізовано, читайте далі.

Механізм для збільшення імпорту електроенергії для Молдови

Держсекретар Міністерства енергетики Костянтин Боросан повідомив, що за підтримки ЄС, Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) та операторів з Румунії, України, Польщі, Словаччини й Угорщини вдалося розробити механізм для збільшення можливостей імпорту електроенергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsmaker.

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Суть рішення полягає в тому, щоб використовувати невикористані потужності спільної квоти Молдови та України на імпорт електроенергії з Європейського Союзу. Крім того, будуть задіяні лінії електропередачі між Молдовою та Румунією з напругою 110 кіловатів. За словами Костянтина Боросана, через ці лінії Молдова зможе транспортувати понад 100 мегаватів електроенергії.

Зауважте! Якщо з 1 січня 2025 року постачання російського газу до невизнаного Придністров’я повністю припиняться, Молдова може зіткнутися з дефіцитом електроенергії через зупинку поставок від Дубоссарської районної електростанції, розташованої в цьому регіоні.

В оновленому плані, представленому Костянтином Боросаном, частка електроенергії з Європейського Союзу вже зазначена в обсязі 400 мегаватів:

Із цього обсягу 200 мегаватів припадає на прямі контракти з румунськими компаніями Nuclearelectrica та Petrom;

А ще 200 мегаватів забезпечуються через румунську енергетичну біржу OPCOM.

За такого сценарію, за прогнозами Міністерства енергетики, дефіцит електроенергії в години пікового споживання становитиме приблизно 60 мегаватів.