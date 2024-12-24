Во избежание дефицита: Молдова будет импортировать электроэнергию из ЕС по квоте Украины

Молдова получила право расширить квоту на импорт электроэнергии из ЕС, чтобы предотвратить возможный дефицит в случае прекращения поставок российского газа в Приднестровье. Каким образом это будет реализовано, читайте далее.

Механизм для увеличения импорта электроэнергии для Молдовы

Госсекретарь Министерства энергетики Константин Боросан сообщил, что при поддержке ЕС, Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) и операторов из Румынии, Украины, Польши, Словакии и Венгрии удалось разработать механизм для увеличения возможностей импорта электроэнергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsmaker.

Читайте также: Украина получила помощь от ЕС: какую сумму предоставили Киеву и куда направят средства

Суть решения заключается в том, чтобы использовать неиспользованные мощности совместной квоты Молдовы и Украины на импорт электроэнергии из Европейского Союза. Кроме того, будут задействованы линии электропередачи между Молдовой и Румынией с напряжением 110 киловатт. По словам Константина Боросана, через эти линии Молдова сможет транспортировать более 100 мегаватт электроэнергии.

Заметьте! Если с 1 января 2025 года поставки российского газа в непризнанное Приднестровье полностью прекратятся, Молдова может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за остановки поставок от Дубоссарской районной электростанции, расположенной в этом регионе.

В обновленном плане, представленном Константином Боросаном, доля электроэнергии из Европейского Союза уже указана в объеме 400 мегаватт:

Из этого объема 200 мегаватт приходится на прямые контракты с румынскими компаниями Nuclearelectrica и Petrom;

А еще 200 мегаватт обеспечиваются через румынскую энергетическую биржу OPCOM.

При таком сценарии, по прогнозам Министерства энергетики, дефицит электроэнергии в часы пикового потребления составит примерно 60 мегаватт.