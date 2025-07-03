Розбагатіти на старих монетах: як заробити до 20 000 гривень за 25 копійок

Українці можуть збагатитися, продавши старі монети. Колекціонери готові платити десятки тисяч гривень за рідкісні екземпляри.

За які монети заплатять до 20 000 гривень

Особливо цінують нумізмати старі 25 копійок. Причому цікавлять їх монети різних років випуску, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Монети-ягідки".

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За словами фахівців, за одну монету 25 копійок 1992 року випуску колекціонери платять до 20 000 гривень. Йдеться про різновид ЗГАм, який має такі особливості:

товстий середній зуб тризуба;

відсутність черешків у гронах №4 та №8.

Водночас за різновид 25 копійок 4БАМ того ж року випуску заплатять у рази менше – від 3 300 до 5 000 гривень. Особливими характеристиками цієї монети є випуклий щит на аверсі і втиснутий тризуб на реверсі.

Це рідкісний різновид 25 копійок колекціонери називають "Англійський чекан".

Монета була виготовлена з помилкою, що й призвело до цих особливостей.

Помилка сталась через те, що під час розробки ескізів художники неправильно відобразили рельєф, вони затемнили фон і тризуб. За цими ескізами у Великій Британії виготовили пуансони для карбування монет, після чого відправили на Луганський верстатобудівний завод,

– розповіли фахівці.

Варто знати! На жаль, більшість старих українських монет не принесуть багатства. Справа в тому, що нумізмати зазвичай платять великі гроші за екземпляри, виготовлені зі срібла чи золота, а також дуже рідкісні монети. А повсякденні монети, що знаходяться в обігу, занадто прості для колекціонерів.