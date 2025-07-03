За які монети заплатять до 20 000 гривень

Особливо цінують нумізмати старі 25 копійок. Причому цікавлять їх монети різних років випуску, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Монети-ягідки".

Дивіться також Новинки від НБУ: як отримати нову монету, присвячену ЗСУ

За словами фахівців, за одну монету 25 копійок 1992 року випуску колекціонери платять до 20 000 гривень. Йдеться про різновид ЗГАм, який має такі особливості:

товстий середній зуб тризуба;

відсутність черешків у гронах №4 та №8.

Водночас за різновид 25 копійок 4БАМ того ж року випуску заплатять у рази менше – від 3 300 до 5 000 гривень. Особливими характеристиками цієї монети є випуклий щит на аверсі і втиснутий тризуб на реверсі.

Це рідкісний різновид 25 копійок колекціонери називають "Англійський чекан".

Монета була виготовлена з помилкою, що й призвело до цих особливостей.

Помилка сталась через те, що під час розробки ескізів художники неправильно відобразили рельєф, вони затемнили фон і тризуб. За цими ескізами у Великій Британії виготовили пуансони для карбування монет, після чого відправили на Луганський верстатобудівний завод,

– розповіли фахівці.

Варто знати! На жаль, більшість старих українських монет не принесуть багатства. Справа в тому, що нумізмати зазвичай платять великі гроші за екземпляри, виготовлені зі срібла чи золота, а також дуже рідкісні монети. А повсякденні монети, що знаходяться в обігу, занадто прості для колекціонерів.