За какие монеты заплатят до 20 000 гривен

Особенно ценят нумизматы старые 25 копеек. Причем интересуют их монеты разных годов выпуска, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Монеты-ягодки".

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По словам специалистов, за одну монету 25 копеек 1992 года выпуска коллекционеры платят до 20 000 гривен. Речь идет о разновидности ЗГАм, который имеет такие особенности:

толстый средний зуб трезубца;

отсутствие черешков в гроздьях №4 и №8.

В то же время за разновидность 25 копеек 4БАМ того же года выпуска заплатят в разы меньше – от 3 300 до 5 000 гривен. Особыми характеристиками этой монеты является выпуклый щит на аверсе и вдавленный трезубец на реверсе.

Это редкую разновидность 25 копеек коллекционеры называют "Английский чекан".

Монета была изготовлена с ошибкой, что и привело к этим особенностям.

Ошибка произошла из-за того, что во время разработки эскизов художники неправильно отобразили рельеф, они затемнили фон и трезубец. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод,

– рассказали специалисты.

Стоит знать! К сожалению, большинство старых украинских монет не принесут богатства. Дело в том, что нумизматы обычно платят большие деньги за экземпляры, изготовленные из серебра или золота, а также очень редкие монеты. А повседневные монеты, находящиеся в обращении, слишком простые для коллекционеров.