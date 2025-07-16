До 14 000 за одну монету: на яких копійках можна збагатитися в Україні

В Україні колекціонери готові заплатити тисячі гривень за одну монету. Однак знайти такий екземпляр непросто, адже він повинен мати особливі, рідкісні характеристики.

Які 50 копійок вважають рідкісними?

За монету 50 копійок 1992 року випуску різновиду 3ВАг можна заробити від 4 000 до 11 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Монети-ягідки".

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За словами видання, 50 копійок 1992 року були обіговою монетою в Україні, яку карбували різним типом штампів, через що було багато її різновидів.

До рідкісних і найдорожчих відносять 50 копійок 1992 року, які карбували під час налагодження верстатів на Луганському верстатобудівному заводі,

– зазначає видання.

Рідкісні 50 копійок 1992 року відрізняються:

товстим середнім зубом тризуба;

рисунком 17,7 міліметра;

гладким гуртом;

особливим зображенням грона №1 – на ньому 4 ягоди, а п'ята зливається з вінком.

Важливо! За словами фахівців, цінними колекціонери вважають також 50 копійок із вдавленим тризубом. Їх карбували англійськими штемпелями. Взагалі ці монети не повинні були потрапити в обіг, проте деякі нумізмати знайшли їх і навіть продали за 12 000 гривень на аукціоні.

За які 50 копійок платять до 14 000 гривень?

Однак є 50 копійок, за які можна заробити ще більше. Це монета 1994 року випуску.

Є багато різновидів цих монет, проте рідкісними й дорогими нумізмати називають тільки екземпляри 1.1АГм й 1.2АЕс.

Наразі за такі монети можуть заплатити від 2 000 до 14 000 гривень, хоча решта різновидів цього року коштують зазвичай лише не більше 50 гривень або взагалі купуються по номіналу.

Варто знати! На сьогодні колекціонерам вдалося знайти всього лише 10 монет різновиду 1.2АЕс, тому він так ціниться. За даними видання, у 2022 році ціна 50 копійок 1994 року випуску склала на аукціоні 20 000 гривень.