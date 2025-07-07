Коли будуть монети нового дизайну

Нацбанк повністю не відмовився від оновлення монет 1 та 2 гривні. До цієї ідеї планують повернутися пізніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр економічної стратегії (ЦЕС).

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Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан, зосередитися на новому дизайні монет зможуть, ймовірно, після того, як ситуація в країні стабілізується. Тоді громадянам представлять проєкт:

монети номіналом 1 гривня;

або монети номіналом 2 гривні;

або ж одразу новий дизайн двох монет.

Варто знати! Монета номіналом 1 гривня була введена в обіг у 2018 році, як і монета 2 гривні.

Чому вирішили змінити дизайн монет

Над оновленням вигляду українських монет 1 та 2 гривні почали працювати ще у 2021 році. Тоді Нацбанк дослухався до скарг українців про схожість монет, яка часто призводить до плутанини, і почав роботу над зміною дизайну.

Для створення нового вигляду монет було сформовано робочу групу.

Вдалося зібрати і провести фокус-групи щодо їхнього дизайну.

Навіть розпочалися перші обговорення про те, варто змінювати одну чи одразу обидві монети.

До нас зверталися і організації, і асоціації людей з інвалідністю. Але, на жаль, повномасштабна війна поставила цю роботу на паузу,

– пояснив Шабан.

Слід знати! В Україні за одну монету номіналом 25 копійок можна заробити до 20 000 гривень. Це зазвичай стосується рідкісних монет, випущених у 1992 році. Колекціонери готові платити за них великі гроші. Втім знайти такі монети вкрай складно. За словами фахівців, 99,9% монет – звичайні.