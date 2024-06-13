Мосбіржа більше не торгує доларами та євро: які будуть економічні наслідки для Росії

Московська біржа після введення нових санкцій США була вимушена припинити торгівлю доларами та євро. Такі дії можуть психологічно вплинути на гравців валютного ринку Росії, однак, як пояснює економіст, припинення торгів не матиме катастрофічних наслідків.

Санкції проти Мосбіржі

До нового санкційного списку від США щодо фінустанов, які працюють на підтримку оборонного-промислового комплексу Росії, увійшли Московська біржа, Національний кліринговий центр (НКЦ) та Національний розрахунковий депозитарій (НРД).

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Як наслідок, Мосбіржа оголосила, що не проводитиме торги доларом та євро з 13 червня. Отже, це означає, що на біржі більше не можна буде торгувати фінансовими інструментами, акціями, дорогоцінними металами тощо.

У Міністерства фінансів США повідомили , що проти понад 300 фізичних та юридичних осіб у Росії та третіх країнах, які забезпечують підтримку російського ВПК, ввели нові санкції.

Як пояснює економіст Олег Гетман під час розмови з 24 Каналом, такі санкції матимуть додаткові психологічні наслідки для сприйняття інвесторами та для "гравців" на валютному ринку.

Олег Гетман Економіст, координатор Економічної експертної платформи Водночас ніяких прямих катастрофічних наслідків для економіки це не матиме.

Що чекає на курс рубля

Після введення санкцій готівковий курс купівлі долара та євро у відділеннях багатьох московських банків різко зріс, повідомляють у Forbes.

Купівля долара була на рівні 120 рублів,

Євро – на рівні 125 рублів.

Водночас станом на 13 червня, за даними банків Росії, купівля долара вже становить в середньому 91,56 рубля, а продаж – 91 рубль.

Офіційний курс долара за даними Центрального Банку Росії становить 89,02 рубля, а євро – 95,74 рубля. Приблизно на такому ж рівні відбувались угоди з цими валютами на Московській біржі.

Гетман пояснює, що після введення обмежень торги валютами далі відбуватимуться, втім вже на позабіржових майданчиках.

Девальвувати рубль безумовно буде, але здебільшого ще й через інші фактори. Наприклад, щодо обмежень для російського скрапленого газу. Це буде більше впливати навіть на девальвацію, ніж припинення роботи Московської біржі,

– каже економіст.

На сьогодні курс рубля залежить виключно від сировинних факторів, тобто від ціни на нафту та газ. І як зауважує Гетман, з ціною на газ все поки добре, адже вона зараз на доволі низькому рівні.

Водночас щодо цін на нафту, від яких залежить 30% наповнення федерального бюджету Росії і які є шаленою часткою валютної виробки, то тут є коливання,

– резюмує Олег Гетман.

Якщо ціна на нафту подешевшає до 60 – 70 доларів за барель, то рубль може девальвувати десь на 10 – 20%. Якщо ж ціни залишатимуться на поточному рівні, то і рубль буде плюс-мінус триматись.